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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد أحمد جميل إبراهيم على مدرسة كفر أبنهس الابتدائية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:16 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد " أحمد جميل محمد إبراهيم " (قوات مسلحة ) على مدرسة كفر أبنهس الإبتداية الجديدة بمركز قويسنا.

واستشهد البطل أحمد جميل أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.

وقد أوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

جدير بالذكر أن الشهيد أحمد جميل محمد إبراهيم ابن قرية كفر أبنهس بمركز قويسنا، متزوج ويبلغ من العمر 23 عاما ولديه طفلة عمرها تسعة أشهر ووالده يعمل موظفا ووالدته ربة منزل ولديه شقيق واحد.

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