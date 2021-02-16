إسرائيل تستعد لتخفيف المزيد من تدابير الإغلاق

تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، حيث ستفتح تدريجيا اعتبارا من الأحد القادم مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا والذين تعافوا من الإصابة به.ووافقت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث على مستوى البلاد.وقال مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك إنه "تمت الموافقة على الخطة من حيث المبدأ، وستتم الموافقة على اللوائح التنفيذية بمجرد الانتهاء من العمل عليها".كما سيتم السماح باستقبال طلاب المزيد من الصفوف الدراسية اعتبارا من الأحد، تماشيا مع نظام بألوان إشارات المرور يصنف المدن بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وفقا لمعدلات تفشي الإصابة بفيروس كورونا بها.