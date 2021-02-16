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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل بـ4 مدن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:15 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بمدن (بدر – حدائق العاصمة – 15 مايو – العبور الجديدة).

وبحسب بيان له، وجه الجزار، بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات، ومراعاة المظهر الجمالى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة بالمواقع، وكذا أعمال تقسيم أماكن انتظار السيارات، مطالبًا بتكليف وحدة اللاند سكيب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ اللاند سكيب بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بالمدن الجديدة.

وشدد الجزار، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وجودة أعمال التشطيبات، من أجل إخراج المشروع بصورة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصرى، موجهًا بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن معدلات التنفيذ المحددة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

كما طالب وزير الإسكان، بمراعاة توزيع أماكن المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل، بحيث تكون فى مجمعات خدمية منفذة على أعلى مستوى.

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