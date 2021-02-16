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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رسائل وزير التنمية المحلية للعاملين بالمحليات خلال الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:14 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة، مطالبًا المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظًاعلى أمنهم وسلامتهم.

وأكد شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الامطار ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأضاف شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم واتس آب 01150606783 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع"، ورقم الخط الساخن: 15330 إضافة إلى البريد الإلكترونى [email protected]

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