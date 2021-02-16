ضبط مصنعين بدون ترخيص بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.وأكد مختار، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات مصنعين بدون ترخيص، أحدهما لإنتاج لمبات الكهرباء والأخر لتصنيع الملامين بكل من "شها" و"ميت مزاح" مركز المنصورة، وتحفظت الحملة على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.