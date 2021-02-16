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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تبحث تطورات المشكلة القبرصية مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:12 ص
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليديس
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بحث وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، في محادثات هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل آخر التطورات في المشكلة القبرصية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في سياق التنسيق المنتظم؛ وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" نقلا عن تغريدة نشرتها وزارة الخارجية القبرصية.

من المتوقع أن يقوم بوريل بزيارة إلى قبرص يوم الجمعة القادم في ضوء الاجتماع غير الرسمي بشأن قبرص الذي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة عقده في الأسابيع المقبلة.

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