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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بالطالبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:11 ص
جثة رضيعة
جثة رضيعة
ندى حمدي
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفلة رضيعة داخل حقيبة ملقاة بالشارع بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

و تبين أنه توجد كاميرات مراقبة خاصة بمحل تجارى، قريبة من محيط الواقعة، ورصدت شخصين تركا الحقيبة وغادرا المكان.

كما أمرت بالاستماع لأقوال المبلغين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتشريح جثة الرضيعة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

و تلقي قسم شرطة الطالبية، بلاغا من بعض الأهالي يفيد بالعثور عل جثة طفلة ملقاة بالشارع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على حقيبة تحتوى على جثة طفلة رضيعة، حديثة الولادة، تم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة.

وبعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتبين أن إحداهما خاصة بمحل تجارى، وقد رصدت شخصين أثناء تركهما الحقيبة ومغادرة المكان، وجاري عمل التحريات لتحديد هويتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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