تشييع جثمان عقيد طيار خالد الرفاعي في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

نعى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، العقيد طيار خالد محمد الرفاعي، الذي وفاتة المنية أثناء تأدية واجبة الوطني في أحدى المهام.وأناب محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة؛ للمشاركة جنازة تشيع جثمان الراحل، بمسقط أمس الإثنين.وقدم رئيس مركز المنزلة واجب العزاء لأسرة المتوفي، ونقل لهم خالص تعازي محافظ الدقهلية، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الحضور لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.