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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:10 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبو المحاسن
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تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية تقريرًا من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح مع نشاط للرياح على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة مع أمطار متفرقة ببعض المدن والمراكز بالمحافظات لافتًا الى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظات كفر الشيخ ومطروح والاسكندرية، كما تم تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس فى محافظة كفر الشيخ نظرًا لارتفاع الامواج.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية فى المحافظات التى تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التى تم إقرارها مسبقا مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى موضحًا انه تم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تراكمات المياه أول بأول.

وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار فى الشوارع بصفة مستمرة ومراجعة تمركز معدات وسيارات شفط المياه لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري والأماكن المتوقع تجمع المياه بها مؤكدًا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، وقال إن التقرير الوارد من غرفة العمليات أشار الى استقرار الأحوال الجوية فى المحافظات.

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