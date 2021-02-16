لتحقيق الاكتفاء الذاتى.. تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة انتهت من تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما.وقالت - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إن المشروع يعد مشروع وطنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما لتأمين احتياجات البلاد، مشيرة إلى أهمية البلازما فى علاج عدد من الأمراض.وأضافت أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الأمثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلًا عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية فى مجال الصناعة الدوائية.وأضافت أن الوزارة أجرت الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، حيث كانت الخدمات المقدمة فى المبادرة تتضمن التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.وأوضحت إن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في القضاء على فيروس سي، مما يعد انجاز تاريخي في مجال الصحة سيتذكره الجميع، مشيرة أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة.