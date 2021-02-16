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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:09 ص
معرض مصر الدولي للفنون
معرض مصر الدولي للفنون
جمال عاشور
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تجري الاستعدادات حاليًا لاستقبال أعمال الفنانين المشاركين في معرض مصر الدولي للفنون "إيجبت آرت فير" والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير.

"إيجبت آرت فير" هو الحدث الفني الأهم والأكبر من نوعه الذي يُنظم في مصر للعام الثاني على التوالي، ويأتي المعرض في دورته الثانية هذا العام بأحداث ومُساهمات أكثر تنوعًا وانفتاحًا على كافة الحركات الفنية في العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

التجارب الفنية المُشاركة في هذا الحدث الكبير من شأنها أن تُلقي الضوء على أطياف مُتعددة من الممارسات الفنية العربية الخلاقة والمتألقة في محيطها العربي أو في بلاد المهجر. وعلى على هذا النحو يمكن النظر إلى هذا المعرض كاحتفاء هام وفريد بالفنون المصرية والعربية كافة تحت سماء القاهرة.

ما يميز هذا الحدث عن غيره من الأحداث الفنية الأخرى هو طبيعته الاستثنائية التي تجمع بين تجارب فنية مُتباينة وبارزة من الفنانين المُستقلين، إلى جانب التجارب الفنية الأخرى المُرشحة من قبل القاعات والمساحات الفنية في العواصم العربية.

يستضيف إيجبت آرت فير هذا العام أكثر من 120 فنان وفنانة من المنطقة العربية، منهم من يعرض أعماله في القاهرة لأول مرة، إلى جانب آخرين خاضوا من قبل تجربة العرض والاحتكاك بالجمهور والحركة الفنية المصرية، ما يُعد فرصة سانحة للفنانين العرب من أجل الحوار وتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع على تجارب الآخرين وإسهاماتهم الإبداعية.

بين هذه الأسماء العربية البارزة بهرم حاجو وعادل داود ومهند عرابي ووليد المصري وإدوارد شهدا وحسام بلان من سوريا، وسيروان باران وعلي نوري من العراق، وجورج باسيل من لبنان، وصلاح المر من السودان، وحكيم العقيل من اليمن. كما يشارك من مصر أكثر من عشرين فنان وفنانة، بينهم أحمد عبد الوهاب وصبري منصور وعبد الغفار شديد وجورج بهجوري ومحمد عبلة وعبد الوهاب عبد المحسن وفتحي عفيفي وإيفلين عشم الله وعصام معروف وسعاد عبد الرسول وإسلام زاهر ووائل درويش، بالإضافة إلى حضور لافت لأعمال الفنان الراحل سامي رافع. كما توجه هذه الدورة التحية كذلك إلى روح الفنان الراحل عمر النجدي الحاضر بأعماله.

يجمع إيجبت آرت فير في دورته الثانية بين تجارب مستقرة من جيل الوسط وأخرى تسعى بعنفوان إلى التحقق. هذا الاختلاف والتمايز الذي تتمتع به المشاركات الفنية في هذا المعرض الاستثنائي يرسخ القيمة التي تحتلها القاهرة كفضاء حر ومشترك للمُبدعين العرب في كافة المجالات، ومن بينها بلا شك الفنون البصرية. جدير بالذكر أن هذه الدورة يُشرف عليها مجلس حكماء مكون من 12 عضوًا، بينهم فنانون ورجال أعمال ونقاد وسينمائيون من مصر والعالم العربي.

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