13233 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و233 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4 ملايين و99 ألفا و323 إصابة.وأضاف - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 13 ألفا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 4 ملايين و99 ألفا و323 إصابة"، مشيرا إلى تسجيل 459 حالات وفاة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات 80 ألفا و979 شخصا.وذكر أن 17 ألفا و627 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و624 ألفا و663 شخصا".وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1409 إصابات، و60 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 1082 إصابة، فيما سجلت ضواحي موسكو 643 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.يذكر أن روسيا بدأت يوم الخامس من ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.