«بيطري الوادي الجديد» تتابع التحصين ضد الحمى القلاعية

كلف الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، بتشكيل لجنة من المديرية للمرور على لجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومتابعة الوضع الوبائي وإرشاد وتوعية المواطنين بأهمية التحصينات لحماية الحيوان من خطورة الأمراض الوبائية بمراكز المحافظة الخمسة.وأكد عوض، تكليف الدكتور سيد بلال، مدير إدارة الإرشاد والخدمات، والدكتورة إلهام محفوظ يوسف، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة علا محمد حامد، رئيس قسم الترصد الوبائي ولجنة من إدارة الداخلة البيطرية من مدير إدارة الداخلة، الدكتور عمر محمود عبدالغني، والدكتور حسام سامي، رئيس قسم الوقاية، والدكتورة سهير ذكي، رئيس قسم الإرشاد لمتابعة التحصينات المتبعة بالمحافظة.