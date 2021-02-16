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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:07 ص
علوم الإسكندرية
علوم الإسكندرية
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نظمت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، فعاليات المدرسة الشتوية بالتعاون مع مركز التميز ومجموعة الإسكندرية للحاسبات الكمية التابعان لكلية العلوم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كما عقدت ورشة عمل على هامش المدرسة، شارك فيها أعضاء المجموعة البحثية بالتدريب في المدرسة من خلال ورشة العمل وخبراء دوليين في مجال الحاسبات الكمية.

وأشارت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد الكلية، أن المدرسة عقدت أونلاين، تحت إشراف الدكتور أحمد يونس، أستاذ الحاسبات الكمية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المجموعة البحثية، وحضرها 278 متدربا ( 55 متدرب من طلاب المرحلة الثانوية و165 متدرب من طلاب الجامعات و35 متدرب من طلاب الماجستير و23 متدربا من طلاب الدكتوراة).

وتقدم للالتحاق بالمدرسة متدربين من محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، المنيا، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، الفيوم، قنا، بني سويف، القليوبية، أسوان ودمياط، كما تقدم للإلتحاق بالمدرسة متدربين من عدة دول حول العالم مثل المغرب، كندا، الجزائر، الهند، لبنان، السعودية، ألمانيا، فرنسا، الإمارات.

وأضافت أنه تم تأسيس مركز التميز في الحاسبات الكمية عام 2020، في إطار دعم كلية العلوم للمجموعة البحثية والذى يعد الأول من نوعه ليقدم خدمات للباحثين في مجال الحاسبات الكمية.

يذكر أن مجموعة الإسكندرية البحثية للحاسبات الكمية تأسست عام 2013 داخل كلية العلوم جامعة الإسكندرية والتى تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتضم عدد من طلاب الماجستير والدكتوراة، ويشارك طلاب من مرحلة البكالوريوس في المشروعات والأنشطة البحثية، كما يوجد تعاون بحثي بين المجموعة وجامعات مصرية كجامعة زويل، الأزهر، والجامعة المصرية اليابانية، أسيوط، دمنهور، وجامعات دولية كجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، جامعة بيتروناز بماليزيا، ومجموعات بحثية في المجر وبولندا.
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية
«علوم الإسكندرية» تنظم فعاليات المدرسة الشتوية في الحاسبات الكمية

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