محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمراكز البداري والقوصية ومنفلوط، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.وأوضح محافظ أسيوط، أنه جاري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، مضيفًا أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البداري والقوصية ومنفلوط هي استكمالًا للقرارات التي تم اعتمادها بمراكز وأحياء المحافظة، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين على أن يسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.يذكر أنه تم وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي ‪22-7-2017‬ والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، وتم تسليمها للمراكز والأحياء ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.