مصرع 3 أطفال في انهيار أرضي بإقليم البنجاب الباكستاني
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:04 ص
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لقي ثلاثة أطفال في انهيار أرضي بمدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب، وفقا لما أعلنته الشرطة الباكستانية.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن الأطفال -الذين يتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات- كانوا يلعبون وقت وقوع الإنهيار الأرضي، مضيفة أنهم لقوا حتفهم على الفور.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن الأطفال -الذين يتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات- كانوا يلعبون وقت وقوع الإنهيار الأرضي، مضيفة أنهم لقوا حتفهم على الفور.