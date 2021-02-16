مصرع 3 أطفال في انهيار أرضي بإقليم البنجاب الباكستاني

لقي ثلاثة أطفال في انهيار أرضي بمدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب، وفقا لما أعلنته الشرطة الباكستانية.وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن الأطفال -الذين يتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات- كانوا يلعبون وقت وقوع الإنهيار الأرضي، مضيفة أنهم لقوا حتفهم على الفور.