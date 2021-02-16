اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اليونانية ستبدأ، غدا الأربعاء، في توقيع غرامات على المواطنين المخالفين لإجراءات الوقائية من "كورونا" (كوفيد-19).وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن "نموذج التداول المناسب بشأن الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19)" الجديد سيدخل حيز التنفيذ الرسمي، غدا الأربعاء؛ بهدف الحد من الحركة غير الضرورية التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا الجديد.