«داعش» يواصل تنفيذ تهديداته وينحر رأس شاب في بلدة الشحيل بسوريا

عثر على رأس شاب، تم نحره وفصله عن الجسد عبر أداة حادة، وذلك في بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف دير الزور الشرقي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأنه جرى ترك الرأس على صندوق كتب عليه " هذا جزاء من باع دينه وآخرته بدنيا غيره، ونتوعدكم يا ملة الكفر جميعا بأيام يشيب لها الولدان والقادم أدهى وأمر، الدولة الإسلامية".يأتي ذلك في ظل نشاط خلايا تنظيم داعش الكبير ضمن مناطق قسد وتوعده وتهديده لعناصر قسد وأهالي دير الزور، وتنفيذ تلك الخلايا لتهديداتها.وهدد 4 عناصر من تنظيم داعش قبل يومين، بالتجول على دراجاتهم النارية في قرية الصبحة الواقعة في الريف الشرقية لمحافظة دير الزور، وقاموا بإبلاغ أهالي العناصر المنتسبين إلى قوات قسد بأنهم سوف يقتلون أبناءهم في حال لم يتركوا العمل معهم خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد فقط.