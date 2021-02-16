«المونيتور»: السودان تسعى للاستفادة من تجربة مصر في مكافحة التطرف

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، أن السودان تسعى للاستفادة من تجربة مصر الفريدة في محاربة التطرف والتعامل مع الأفكار التطرفية لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن مصر تسعى لدعم السودان في تنقيح مناهجها الدراسية من افكار الإرهاب والتطرف، لا سيما بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.ولفت "المونيتور" في تقريره إلى أن البرلمان المصري كان قد دعا إلى التعاون مع السودان في مساعدته في مراجعة وتنقيح المناهج الدراسية من التطرف، مؤكدا أن مصر لديها خبرة في مواجهة الأفكار التكفيرية، لذلك يجب نقل تجربة البلاد إلى السودان لمساعدتها على تنقيح مناهجها الدراسية للتخلص من أي محتوى يشوبه التطرف.وأضاف التقرير أن "المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية"، والتي أطلقها عدد من الشخصيات العامة من السودان ومصر يوم 28 يناير الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين، أعربت أيضا عن استعدادها للتعاون والمشاركة في مراجعة المناهج من العنف.وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن في 25 ينايرالماضي، عن تشكيل لجنة لمراجعة وتخليص المناهج السودانية - التي تم تطويرها في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير - من التطرف، حيث اشتملت المناهج الدراسية في السودان في عهد الإخوان على محتوى اعتبرته الحكومة الانتقالية السودانية ملوثًا بالتطرف.وذكر تقرير "المونيتور" أن موقع "الحرة" ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد كشف عن مقتطفات تحتوي على أفكار متطرفة في المناهج السودانية في عهد البشير، وكان من أهم هذه المقتطفات: كتاب الثقافة الإسلامية الذي تم تدريسه المقرر على طلاب جامعة النيلين السودانية، والذي جاء فيه أن "الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية ردة عن دين الإسلام. وإن كان المنتمي إليها يدعي الإسلام، فهو منافق تجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام وإلا أجريت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة (القتل حدا) وبعد الوفاة".وفي هذا الصدد، قال الصحفي السوداني محمد عثمان لـ "المونيتور"، إن "التعاون المصري السوداني في تطوير المناهج الدراسية مستمر، لكن تم توسيعه في أعقاب إقالة الرئيس المرتبط بالإخوان عمر البشير"، مضيفا أن "مصر حريصة على دعم السودان في التخلص من بقايا حكم الإخوان، خاصة فيما يتعلق بالتعليم".واستطرد قائلا "ويصدق هذا بشكل خاص بعد أن نشرت جماعة الإخوان أفكارها الرجعية في المناهج المدرسية التي تضمنت محتويات تكفيرية ومتطرفة"، مشيرا إلى أن تطرف الجماعة في السودان من شأنه أن يؤثر على أمن مصر، لذلك تسعى القاهرة جاهدة على مساعدة السودان على تطهير مناهجها من أي أفكار إخوانية.وتابع عثمان إنه "بعد الثورة السودانية والإطاحة بالبشير سعت مصر لإرسال بعثات تعليمية إلى السودان ومعلمين مصريين إلى الخرطوم لضمان التقارب بين البلدين. كما عقد مسئولو التعليم في السودان لقاءات مع مسئولين في مصر للاستفادة من التجربة المصرية في التعامل مع أفكار الإخوان المتطرفين، وفي أكتوبر 2020، ناقش وزير التعليم العالي السوداني مع وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة سبل التعامل مع الأفكار المتطرفة.