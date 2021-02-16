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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:02 ص
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
وائل القمحاوى
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كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والإسكندرية وبلطيم دمياط ورشيد وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والدقهلية ومطروح، بينما تسقط أمطار متوسطة على العريش ورفع ورأس سدر وسانت كاترين.

بينما تشهد القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنوفية والغربية والسويس والفيوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط الرياح ورمال على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وتصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

واعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، يبدأ انخفاض درجات الحرارة، مع اتساع نطاق الأمطار غدًا الأربعاء وتصل إلى حد السيول، فيما طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  المواطنيين  بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

كما تكون معدلات الأمطار غزيرة مما يجب معه الحذر حيث تتجاوز فى بعض النطاقات رقم 20 مم فى اليوم، وسرعات الرياح تتجاوز 80 كيلو فى الساعة فى بعض الأماكن بالسواحل الشمالية، مع ارتفاع موج البحر ما قد يمنع أى أنشطة بحرية ويدعو للحذر.

من جانبها شكلت وزارة الموارد المائية والري، غرف عمليات مركزية ومراكز للطوارئ تابعة لهاتعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

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