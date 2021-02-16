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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:02 ص
هتك عرض ممثلة
هتك عرض ممثلة
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في هتك عرض ممثلة، داخل شقتها بـ "كمباوند" بمنطقة حدائق أكتوبر، وسرقتها بالإكراه.

وتسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي، الخاص بـ 3 متهمين، وجاء فى التقرير أن هناك آثار حيوانات منوية لاحد المتهمين على ملابس المجنى عليها، المتحفظ عليها من قبل جهات التحقيقات، بعد أن حاول أحد المتهمين اغتصابها واستمنى على ملابسها.

وتضمن التقرير وجود سحجات وكدمات وخدوش في جسد المجنى عليها، نتيجة الاعتداء عليها من قبل المتهمين أثناء مقاومتها لهم.

كان قاضى المعارضات قد جدد للمتهمين الثلاثة حبسهما لمدة 15 يوما بتهمة هتك العرض والسرقة بالإكراه، أثناء عرضهم عليه صباح أمس، واعترف المتهمون بواقعة سرقة المجنى عليها بالإكراه ومحاولة هتك عرضها بالقوة، وأصدرت المحكمة القرار السابق، وتم ترحيل المتهمين إلى السجن مرة أخرى وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم طارق مدحت، رئيس مباحث حدائق أكتوبر.

يذكر أن الواقعة، بدأت طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقي قسم حدائق أكتوبر، بلاغا من الممثلة يفيد بتعرضها لهتك العرض وسرقة مبلغ 65 الف جنيه من 3 أشخاص تنكروا في زي عمال غاز.

وانتقلت قوة من المباحث، وبدأ فريق البحث تحت قيادة العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، في فحص الكاميرات وتتبع خط سير المتهمين، وتم تحديد هويتهم، وانطلقت قوة من المباحث وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وارشدوا على المسروقات، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

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