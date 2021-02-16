9 نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، موجة طقس سيئة اليوم الثلاثاء، مصحوبة بسقوط أمطار ورعد وبرق، بكافة أنحاء الجمهورية، ويشهد الطقس اليوم، برودة على القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح، وبرودة على السواحل الشمالية الغربية.وتقدم "الدستور" نصائح تساهم في سلامتك خلال موجة الطقس السيء.-تجنب التواجد أسفل لوحات الإعلانات-القيادة بهدوء على الطرق-يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع وعدم ملامسة أسلاك الكهرباء-تجنب القيادة على الطرق السريعة أو السير بسرعة صغيرة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا من الإصابة بنزلات البرد.-الإكثار من شرب السوائل الدافئة-ابتعاد مرضى الصدر والقلب والجيوب الأنفية عن مثل هذه الأجواء-عدم القيام بإى رحلات بحرية-عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.