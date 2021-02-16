مد وتدعيم شبكات مياه قرية جريس بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة تقوم بأعمال مد وتدعيم شبكات المياه بقرية جريس بأبوقرقاص لحوالى 5 آلاف متر مياه، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأضاف في بيان للقابضة، أنه تم الانتهاء من تركيب ١٣٠٠ متر قطر ٦ بوصات، و٣٧٠٠ متر قطر ٤ بوصات للشوارع المحرومة منزلية.وأكد الشهاوى أنه يتم المتابعة الدورية للأعمال تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات كلًا من اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بمتابعة تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحى بالمحافظة.يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" يهدف إلى تنمية وتطوير الريف المصرى، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة المنيا فى 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة، العدوة" بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.