أمطار غزيرة في عدة مدن.. موجة الطقس السيئ تضرب البحيرة.

شهدت مدن كفر الدور وإدكو ورشيد ودمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة، أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر، الأمر الذي أدى إلى خلو الشوارع من المارة، وانتشار المعدات الخاصة بسحب مياة الأمطار من الشوارع.يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ،، المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط غزير للأمطار تكون رعدية أحيانًا.وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر، مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.