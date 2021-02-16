الصحة: الكشف على 30 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت 30 مليون كشف على المواطنين ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة التى تستهدف فحص 24 مليون مواطن.وأشار - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إلى أن الخدمات المقدمة فى المبادرة تتضمن التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.وأوضحت أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في القضاء على فيروس سي، مما يعد انجاز تاريخي في مجال الصحة سيتذكره الجميع، مشيرة أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة.وأشارت أنه من ضمن إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية، فحصت أكثر من 12 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة الطبية، مؤكدة إن الدولة نجحت في خفض معدل ارتداد الأورام من 10% إلى 15%، وذلك في إطار الوزارة للعلاج كافة مرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.