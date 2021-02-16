والدة طفل عقره كلبان: مالكهما أمرهما بمهاجمة ابني وإصابته خطيرة

كشفت والدة الطفل الذي تعرض لهجوم من جانب كلبين شرسين، بمنطقة المعتمدية في كرداسة، عن تفاصيل الحادث، وإن ابنها "م"، يبلغ من العمر 6 سنوات، وخلال عملها بمحل مجاور لمنزلها، طلب منها نقودا لشراء حلوى من محل تجارى مجاور وأثناء وسيره بالشارع، تعرض لهجوم من جانب كلبين، ملك شاب كان يقف بهما بناصية الشارع.و أضافت الأم أنه بعد مرور ما يقرب من 10 دقائق، فوجئت بعدد من الأشخاص يحضرون إليها حاملين ابنها غارقا في دمائه، فاعتقدت أنه تعرض لحادث سيارة، إلا أن شابا أخبرها بأنه تعرض لهجوم من جانب كلب شرس، وعلى الفور سارعوا لنقله إلى مستشفى قصر العيني، موضحة أنها كانت تعتقد أن ابنها سيحصل على المصل الخاص بعقر الكلب، إلا أنها اكتشفت إصابته بجروح خطيرة بأنحاء جسده، خاصة برأسه، وتم إجراء عملية جراحية له، ومن المنتظر إجراء عملية جراحية أخرى.وذكرت الأم أن ابنها أخبرها عقب استقرار حالته الصحية، بأنه خلال سيره بالشارع فوجئ بشاب يقف وبصحبته كلبين، طلب منهما مهاجمته فحاول الهرب منهما، إلا أن الكلبين لاحقاه وهاجماه بشراسة، حتى تدخل عدد من الأشخاص وأنقذوه.وطالبت والدة الطفل باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم مالك الكلبين، بعد أن كاد يقتل ابنها نتيجة الهجوم الذي تعرض له.كان مركز شرطة كرداسة، قد تلقى بلاغا يفيد تعرض طفل لعقر من جانب كلب في منطقة المعتمدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستماع لأقوال والدة الطفل، وتحديد هوية مالك الكلبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.