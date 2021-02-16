محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال العمل بمنظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها بأهم النظم التكنولوجية؛ بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالمراكز.جاء ذلك خلال لقاء مع اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس جورج زكي، استشارى المجازر بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالحميد، مندوب وزارة الإنتاج الحربي.وجرى خلال اللقاء، استعرض بعض مشروعات المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها بالمحافظة ومنها مجزر عرب العوامر والقوصية ومنقباد بمركز أسيوط.وأشار المحافظ إلى إنه يجري دراسة إستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية، وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مشددًا على المتابعة المستمرة للمجازر التي تم تشغيلها، بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام.‪ ‬