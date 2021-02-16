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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:57 ص
اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع
هبه عويضه
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أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وتم خلال الجولة المرور على تمركزات كوبري "كليوبترا" للاطمئنان على جاهزية البدالات وسيارات شفط المياه، والتي حالت دون تجمع مياه الأمطار، كما تبع ذلك المرور على كوبري سيدي جابر لحظة تساقط الأمطار مرورا بتمركز فندق "أزور"، حيث المشروع العاجل الذي أنهى تجمعات لمياه الأمطار بالمنطقة.

وجرى تمشيط طريق الكورنيش، والمرور على النقاط الساخنة بمنطقة المنتزه أول بداية من فندق الوردة المنتزة، ومصباته وكذلك كوبري المندرة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار أسفل كوبري "المندرة" مع تمشيط سيارات الطوارئ لمنطقة المعمورة السياحي، حتى المستشارين وهي منطقة الـ25.

وفي نفس السياق، استمرت الجولة لشارع مصطفى كامل حيث البدالة على الطرق الرئيسية، وكارفور سيتي لايت مرورا بنفق محمد نجيب، ولم يتم تسجيل أي تجمعات للأمطار وتحقيق سيولة مرورية.

كما تم المرور على منطقة شرق بأهم النقاط الساخنة بشارع محمد نجيب جمال عبد الناصر، وشارع الإقبال، ومنطقة مظلوم والفنون الجميلة، ولم يظهر أي تجمع لمياه الأمطار مع تواجد سيارات التمركزات والبدالات، فضلًا عن متابعة طريق الكورنيش بداية من مكتبة الإسكندرية ومنطقة الجمرك المنشية وحتى قلعة قايتباي لم يتم توثيق أي تجمع للمياه.

وأشار نافع، أنه برغم شدة الأمطار على جميع المناطق بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، إلى أن النقاط الساخنة حتى الآن لم تسجل أي تجمع لمياه الأمطار، مؤكدًا على أن المتابعة والتمشيط مستمر بالتعاون بين جميع الأجهزة المعنية وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار
«صرف صحي الإسكندرية»: سياراتنا واجهت كل تجمعات مياه الأمطار

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