ألمانيا والأردن تدينان الهجمات الصاروخية في أربيل

أدانت كلا من الأردن وألمانيا الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.يأتي هذا فيما أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.وأكدت مصر على دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ معربة عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.