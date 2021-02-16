تقارير ألمانية تطالب تركيا بوضع حد لإنهاء الاختفاء القسري

طالبت وسائل إعلام ألمانية الحكومة التركية بوضع حد للاختفاء القسري في تركيا، لاسيما مع زيادة قضايا الاختفاء القسري في تركيا، في ظل عدم اهتمام من حكومة حزب العدالة والتنمية بالأصوات الداخلية المطالبة بوضع حد لذلك.وكان التلفزيون الرسمي الألماني "ARD" قد نشر أخبارا عن حالات الاختطاف القسري في تركيا، واليوم نشر موقع "Zeit" الألماني تقريرا عن الاختفاء القسري في تركيا.وتناول موقع "Zeit" واقعة اختفاء مقرر رئاسة الوزراء التركية السابق، حسين غالب كوتشوك أوزيجيت المختفي منذ 29 ديسمبر الماضي، وتضمن التقرير حملة التوقيع التي أطلقتها منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي من أجل أوزيجيت.كما نقل التقرير تصريحات إحدى عضوات منظمة العفو وهي ميلانا بويوم التي أكدت أن الاختفاء القسري جريمة، وأكد التقرير أنه بعد محاولة انقلاب 15 يوليو خطف العديد من الأشخاص في تركيا، وذكرت ميلانا بأن البلاد شهدت في الثمانينيات والتسعينيات، وخاصة في جنوب شرق البلاد الكردي، مئات من حالات الاختفاء القسري، وأن هذه الأحداث لم توقف، وقالت إن ستة اشخاص اختفوا بهذه الطريقة في 2019.وتزايدت وقائع الاختفاء القسري في تركيا بعد الانقلاب الذي وقع عام 2016 منذ إقرار “قانون الحصانة” لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالًا غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.وكان البرلماني المعارض جولوستان كيليتش كوتش يغيت، طالب البرلمان بإجراء تحقيقات في عمليات الخطف والاختفاء القسري، التي تزايدت مؤخرا في البلاد، وذكر بواقعة المواطن “جوكهان جوناش” الذي تم اختطافه وتعذيبه من قبل أشخاص مجهولين أطلقوا على أنفسهم اسم “غير المرئيين.