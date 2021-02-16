استعداد مستمر وانتشار معدات الشفط بأماكن سقوط الأمطار في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة لمواجهة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وتم على الفور انتشار كافة المعدات والأطقم بالمناطق والتدخل السريع للحد من أثار موجة الأمطار ورفع كافة التراكمات بالشوارع والميادين بالمدن والقرى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة وغزيرة.وأكد آمنة استمرار العمل وتمركز جميع المعدات والاستنفار التام ومتابعة كافة قطاعات المحافظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة ورفع أي تراكمات للمياة أولًا بأول، وكذا الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين وتوجيه فرق الطوارىء للعمل حلها على الفور، مع استمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمني والمرور بالشوارع، مهيبًا بالمواطنين بالالتزام بكافة الإرشادات التي تم التنوية عنها لحين الانتهاء من الأعمال.