«أولياء أمور الفيوم»: قرار دمج التيرمين للشهادة الإعدادية مجحف

قالت نيفين ثابت ولي أمر طالب بالصف الثالث الإعدادي، وأدمن جروب أولياء أمور مدارس محافظة الفيوم، إن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج التيرمين، وإجراء امتحان واحد نهاية العام الدراسي يشمل منهج الفصلين الدراسيين، قرار مجحف، خاصة أن الطالب غير مؤهل نهائيا للدراسة والاختبار فى مناهج ترمين.وأكدت أن الطلاب ذاكروا الفصل الدراسي الأول بالكامل، وتابعت كنا نتمنى الاختبار فيه.وأضافت أن كانت القيادة السياسية ترى عكس ذلك خوفًا منها على صحة ابنائها، فنحن أيضًا لا ذنب لنا نحن وابنائنا، لندفع فاتوره وضع صحى لا دخل لنا به.وطالبت بإعاده النظر فى شأن هذه المرحلة، على أن يتم امتحانهم فى الفصل الدراسي، وأن يتم تحديد أجزاء محددة فقط لتدخل فى التقييم العام أخر السنه مع مناهج الترم الثانى، أو الاختبار فى مناهج الترم الثانى فقط.