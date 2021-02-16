زايد: قضاء «100 مليون صحة» على «فيروس سي» إنجاز تاريخي

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في القضاء على فيروس سي، وهو يعد انجاز تاريخي في مجال الصحة سيتذكره الجميع.وأشارت - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي - إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة.وأشارت أنه من ضمن إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية، فحص أكثر من 12 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة الطبية، مؤكدة إن الدولة نجحت في خفض معدل ارتداد الأورام من 10% إلى 15%، وذلك في إطار الوزارة للعلاج كافة مرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.