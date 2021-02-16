بعد افتتاحه بحضور الرئيس.. أهم المعلومات عن المجمع الطبي بالإسماعيلية

بدأت منذ قليل، مراسم افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة، وتم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن المجمع الطبي.1 - تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبي، "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية.2- بلغت تكلفة رفع كفاءة مركز الإسماعيلية الطبي حوالي 550 مليون جنيه.3- يقدم مجمع الإسماعيلية الطبي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 23 قسما مختلفا.4 - تبلغ الطاقة السريرية لمجمع الإسماعيلية الطبي 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة.5- يضم مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد 32 حضانة، و13غرفة عمليات.