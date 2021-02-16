جهود أمنية لكشف غموض مقتل سائق في شقته بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها لكشف ملابسات مقتل سائق داخل شقته بمنطقة الهرم بعد العثور على جثته مخنوقا.و تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من نجل المجني عليه، بعثوره على جثة والده داخل غرفته، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن الدخول تم بطريقة مشروعة، وأن هناك آثار عنف في محتوى غرفة النوم الخاصة بالمجني عليه.كما تبين أن الضحية كان يمتلك مبلغا ماليا لشراء توك توك، وأن هناك بعثرة في محتويات الغرفة، مما يرجح أن الجناة قتلوا الضحية بدافع السرقة.و بدأت الجهات الأمنية في مراجعة كاميرات المراقبة، وفحص المشتبه بهم، والمترددين على المجني عليه، ومناقشة ابنه حول ملابسات الواقعة، وعقب الانتهاء من المعاينة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.