رئيس «تنمية الزراعة»: مشاركة كبيرة في تنفيذ «حياة كريمة» بالمحافظات (خاص)

قال الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن مبادرة تطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها الجهاز وهي متعددة في أركانِها ومتكاملة من أجل تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، كما تهدف أيضا إلى حق المواطن المصري في العيش الكريم، وتهدف لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة للعيش الكريم ومنها المناحي من (صحة، تعليم، زراعة، كهرباء، صرف صحي)، إلى جانب النواحي الاجتماعية التي تولي لها الدولة اهتمام بشكل واسع من حيث إدراج ومشاركة المرأة في الاقتصاد الشمولي حتى تتمكن من ممارسة حقوقها بشكل أمن.وأضاف حزين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المبادرة تحث على التدريب المهني لإنشاء مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن رفع المستوى المعيشي للأفراد والأسر، في إطار تكاملي وموحد للجهود المبذولة بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، وإلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتماعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدخلات الخدمية مباشرة ومنها (إصلاح البنية التحتية، تدريب تشغيل، تجهيز منازل) وأنشطة تنموية غير مباشرة، من (صحية، توفير أجهزة تعويضية لذوي الاحتياج، أمن غذائي) والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفائات وتحسين ظروف معيشتهم.وأوضح أن مبادرة تطوير القرية المصرية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة بأنحاء مصر، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، ومن ضمن مساعي المبادرة التي تدعمها الدولة توفير فرص عمل من خلال إنشاء مشروعات صغيرة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية والصحية والاقتصادية وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.أهم ركائز المبادرةوأوضح حزين أن المبادرة تركز على ضمان توزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل ونزيه يتسم بالشفافية، لابد من تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتماعات على الصعيد المحلي في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، فكان لزاما على الدولة التي دشنت العمل التنموي الضخم بوضع شراكات تلزم جميع الأطراف بآداء دورها بشكل ممنهج وله معايير ومحددات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.وأكد حزين أن الفئات المستهدفة من المبادرة هي الأسر الأفقر والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والشباب العاطل عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما معايير الاستحقاق للمبادرة، وضعها خبراء التنمية للدولة بناء على الدراسات والمسوح الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والتي شملت التالي ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم، ارتفاع كثافة فصول المدارس، الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.وأشار حزين إلى أنه تم تقسيم المبادرة إلى 3 مراحل متتالية بتكلفة إجمالية 500 مليار جنية مصري، والتي تنفذ فيها 490 مشروعا منذ البداية في 2019 من مبادرة "حياة كريمة"، والمرحلة الثانية تضم تنمية وتحسن أوضاع 175 مركزا و4500 قرية وقرية تابعة بمحافظات مصر، وتتقسم إلى ثلاث مراحل على أن يتم البدأ بـ1500 قرية وتابع لـ50 مركز بمحافظات الجمهورية، وقفا لخطة الدولة للعام الحالي 2020-2022، والمرحلة الثالثة تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023-2024.