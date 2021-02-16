الغيوم تكسو سماء بني سويف.. وانخفاض في درجات الحرارة (فيديو)

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وظهور الغيوم وانخفاض في درجات الحرارة خاصة وذلك في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح والرمال المثيرة للأتربة على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.