رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول بالرئاسة التركية يهدد أكبر حزب كردي بمزيد من أعمال العنف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:50 ص
فخر الدين ألتون
فخر الدين ألتون
هدير سند
طباعة
هاجم رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد دفاعهم عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق.

وقال رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، «أمتنا ستحاسبكم على دماء شهدائنا، ليس أنتم فقط بل من يسيرون معكم في نفس الطريق».

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد استهدف "ألتون" عبر صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقال «لا أحد يستطيع تنقية الدم والدموع بالتطاول على حزبنا الذي حصل على أكثر من 6 ملايين صوت، يتجاوز ذلك عنق وصي الإعلام في القصر الرئاسي، فخر الدين ألتون من حق الشعب معرفة الحقائق»، وذلك تعليقًا على فتح تحقيق ضد نواب الحزب.

وفي ضوء ذلك، علق "ألتون" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال «أمتنا ستحاسبكم على دماء شهدائنا، ومحاربة بؤرة الشر حزب العمال الكردستاني واجب أساسي» مضيفًا، «لن ندعكم تقسموا البلاد، تهديداتكم تمنحنا القوة، حتى الموت».

وأضاف أن تركيا لن تقدم أي تنازلات تحت أي ظرف أو شرط كان في مكافحتها للإرهاب، وقال: «صداقة تركيا ليست للنهاية، وعدواتها عنف ليفكر جيدًا من يرجحون الوقوف في وجه تركيا».

يُذكر أن السلطات التركية  فتحت بالأمس تحقيقات بحق النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهدى قايا، بسبب منشوراتهما «الاستفزازية» على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمثل دعاية للإرهاب. بحسب تعبير بيان المدعي العام التركي.

وجدير بالذكر أن نائب البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، دافع اليوم، عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق، وقال إن الحزب دائمًا ما يسعى لإحلال السلام ويرغب في العودة الآمنة إلى الأراضي التركية، وأن السلطات هي من شنت الحرب على عناصر الحزب، ما تسبب في استدعاء النائب التركي للتحقيق أمام مكتب المدعي العام في أنقرة.

ومن جانبه، زعم  وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عثور عناصر القوات المسلحة على جثث 13 تركيًا، وأضاف في بيان صادر، مساء الأحد، أن تركيا شنّت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في كارا بتاريخ 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين، فيما يتهم مركز الدفاع الشعبي الحكومة التركية بتدبير الحادث والتضحية بمواطنيها لتحقيق أغراض سياسية ضد الأكراد في تركيا وخارجها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

الصور

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

استطلاع: 30% من طلبة الثانوية باليابان يعانون الاكتئاب

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)