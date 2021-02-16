«الغرف التجارية» توقع برتوكولا مع «العربي للجلود» لزيادة الصادرات

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود، باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة بصدد توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للجلود.وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البروتوكول يهدف لزيادة الصادرات المصرية لدول عربية جديدة وكذلك يهدف إلى التوسع وفتح أسواق جديدة للتصدير.ولفت إلى أن هناك تحسن في أداء الصادرات بداية من العام الجاري بعد توقف دام لفترة أثناء أزمة كورونا.