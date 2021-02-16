بدء مناورات عسكرية جوية للأسطول الروسي في بحر البلطيق

أعلنت وسائل اعلام روسيا الرسمية عن بدء مناورات عسكرية جوية في منطقة كالينينجراد، في بحر البلطيق اليوم الثلاثاء.وأشار الأسطول إلى أن فعاليات المناورات تتضمن قيام مقاتلات "سو-27" باعتراض طائرات العدو الافتراضي التي تحاول خرق حرمة حدود روسيا في مقاطعة كالينينجراد، وإطلاق صواريخ جو- جو على أهداف تمثل صواريخ العدو الافتراضي وقاذفات القنابل الاستراتيجية.ويزيد عدد مقاتلات "سو-27" المشاركة في هذه المناورات عن 10 طائرات.من الجدير ذكره أن طائرات حلف شمال الأطلسي التي تحلق في سماء بحر البلطيق بين فترة وأخري تحاول باستمرار الاقتراب من الحدود الروسية.وأعلن قائد القوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين، في نهاية أغسطس الماضي أن 3 قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52إن" تدربت على إطلاق صواريخ مجنحة (كروز) باتجاه مقاطعة كالينينجراد الروسية.وأفادت مصادر إعلامية أجنبية في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاذفات قنابل استراتيجية من طراز "بي-1بي" إلى قاعدة جوية في النرويج في فبراير الجاري.