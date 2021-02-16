انخفاض أسعار العملات الأجنبية في تركيا عند افتتاح تعاملات اليوم

انخفض سعر الدولار في الأسواق المصرفية التركية، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون السبعة ليرات لليوم الثاني على التوالي، ليسجل الدولار الواحد سعر 6.94 ليرة تركية في بداية تداولات الأسبوع.وفي الوقت نفسه شهد سعر اليورو انخفاضًا هو الآخر، مسجلًا 8.42 ليرة تركية منخفضًا من 8.50 ليرة، وبلغ سعر جرام الذهب 405 ليرات منخفضًا من 409 ليرات.ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد العاملين في البنك المركزي التركي، عودة موجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وارتفاع الدولار الأمريكي بمعدلات كبيرة، حتى إذا دفع البنك المركزي أعلى سعر فائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول الدولار الأمريكي إلى 7.79 ليرة تركية عند فتح تداولات يوم الجمعة الماضي.