زايد: خفض معدل «ارتداد الأورام» إلى 15%

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة نجحت في خفض معدل ارتداد الأورام من 10% إلى 15%، وذلك في إطار الوزارة للعلاج كافة مرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضحت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي، أن الدولة تسعى لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.وأكدت أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل.وأشارت إلى أن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي كان 58% فقط من المواطنين يشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين.