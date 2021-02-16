نجاح عملية ولادة توأم لسيدة مصابة بـ«كورونا» في مستشفى الباجور بالمنوفية

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نجاح الأطقم الطبية في مستشفى الباجور، في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح «جودة»، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز غرفة العمليات واستدعاء أخصائي النساء والتوليد والتخدير، والأطفال، وتجهيز الأم لإجراء العملية وبالفعل دخلت العملية وأنجبت توأم، وتم وضع الطفلين في الحضانة ومتابعتهما من طبيب الأطفال.ولفت إلى أنه تم أيضًا عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا فيما وضعت الأم تحت المتابعة الدقيقة من الأطباء، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق إسمي «محمد ومليكة»، على الطفلين، وأن حالة الأم مستقرة، وتخضع لمتابعة لحظية ودقيقة من الأطباء.