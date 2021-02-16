تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحظى بعلاقات وروابط علمية وثقافية متميزة مع مثيلاتها من الجامعات داخل مصر وخارجها في مختلف المجالات الإنسانية والعلمية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يدعم ويطور المنظومة التعليمية والبحثية.جاء ذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على إبرام مذكرة تفاهم بين كلية التجارة بالجامعة وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة وذلك لمدة خمس سنوات.وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذه المذكرة تتضمن الموافقة على تبادل الزيارات العلمية والخبرات التدريسية والطلاب بين الجانبين، هذا فضلًا عن تبادل البحوث والدراسات العلمية ومشاركة الجامعتين في إعداد وتنفيذ مشروعات بحثية دولية وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، هذا بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الرسائل ومشروعات التخرج والمشاركة فى مناقشتها.ومن جانبه فقد أكد الدكتور عبد السلام نويرأن تلك الاتفاقية تأتى فى إطار سعى الكلية إلى تعزيز خدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها، وكذلك استثمار ما تضمه من كوادر علمية مرموقة فى مختلف مجالات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والعلوم السياسية.