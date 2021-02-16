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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء»: تعاون علمي مع صيدلة الإسكندرية في مجال التدريب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:43 ص
الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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عقدت هيئة الدواء المصرية برنامجا تدريبيا مكثفا خلال النصف الأول من فبراير الجاري، بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "مستقبل تقنيات التكنولوجيا في المعلومات الدوائية"، في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إرساء أسس التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية، وإنطلاقا من دور الهيئة المعني بتدريب السادة الصيادلة في مختلف القطاعات، وتدريب طلاب كلية الصيدلة بمختلف الجامعات المصرية.

ومن جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج التدريبي استهدف "طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية المنتسبين للبرنامج العام وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، بعض طلاب الدراسات العليا المسجلين بدرجة فارم دي، وبعض خريجي كلية الصيدلة العاملين بمختلف القطاعات الصحية".

وأشارت الدكتورة، شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، إلى أن البرنامج تناول عدة موضوعات أساسية ومتقدمة منها "التعريف بآلية عمل مراكز المعلومات الدوائية ودور أخصائي المعلومات الدوائية في مختلف نواحي الرعاية الصيدلية، دور مركز المعلومات الدوائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى المهارات التي يجب توافرها في أخصائي المعلومات الدوائية لتقديم خدمات المعلومات الدوائية".

وأضافت أنه تم عرض المحاضرات النظرية وورش العمل التي ركزت على دور أخصائي المعلومات الدوائية في مجال المعلوماتية الصيدلية والبحث في المراجع العلمية الموثقة، بالإضافة إلى كيفية إعداد وتصميم مواد التوعية التي تستهدف مقدمى الرعاية الصحية والمرضى والجمهور بطريقة احترافية واضحة وبسيطة.

يأتي ذلك ضمن التعاون المستمر مع كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، حيث قد سبق مشاركة الهيئة في التدريب الصيفي لطلاب الكلية، والذين قاموا خلاله باعداد مشروعات في مجال المعلومات الدوائية، والتي برهنت على تحقيق الفائدة المرجوة من التدريب لإعداد صيادلة أكفاء للعمل بقطاع الدواء.

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