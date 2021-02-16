الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة، حسبما أفادت إكسترا نيوز الإخبارية.جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.