رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:41 ص
السيسي يشهد افتتاح
السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي
وسام عطية
طباعة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة، حسبما أفادت إكسترا نيوز الإخبارية.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)