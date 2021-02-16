تشميع عدد من المحلات بسوق السمك في بورسعيد

شن حي العرب بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الثلاثاء، لغلق وتشميع عدد من المحلات بسوق الأسماك الجديد، لعدم سداد المستحقات الماية المتأخرة على أصحابها.وأشار عادل عبد الفتاح، رئيس الحي، إلى أنه جرى تشكيل لجنة من الإدارات التنفيذية بالحي بالتنسيق مع إدارة السوق والإدارات المعاونة للجنة الحجز الإداري من الشئون القانونية والرخص والمحلات، لتنفيذ قرارات إغلاق المحلات المتأخرة في سداد المديونيات.وأوضح أن عدد من المحلات التي سبق غلق وتشميعها قد سددت المديونيات المستحقة بعد غلقها وجرى فتحها وإزالة التشميع بعد السداد، ويتبقى العدد الذي صدرت لهم القرارات بالإغلاق لتراكم المديونيات عليهم، مؤكدًا على أنه فور سداد أصحاب المحلات للمديونيات المتأخرة سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحلات لأصحابها مرة أخرى.