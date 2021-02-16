رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مزود بـ«واي فاي».. 15 معلومة عن مستشفى إسنا للتأمين الصحي جنوب الأقصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:38 ص
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
طباعة
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مستشفى إسنا للتأمين الصحي، عبر «فيديو كونفرانس» من محافظة الإسماعيلية، ذلك الصرح الطبي الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى.

«الدستور» يستعرض 15 معلومة عن المستشفى الجديد، والذي تم ضمه مؤخرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


- تكلفة الإنشاء والتجهيزات بلغت 475 مليون جنيه.
- تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016.
- المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.
- تم اختبار جميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل.
- المستشفى مزود بشبكة «واي فاي» لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعد الأطباء في عملية التعليم.
- طبقت الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان.
- يتكون المستشفى من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة.
- يحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال.
- المستشفى يشمل جميع التخصصات الطبية.
- تم تصميمه بطراز عالمى يضاهي المستشفيات المتقدمة في أوروبا.
- يحتوي المستشفى على أحدث جهاز لقسطرة القلب فى العالم، ووحدة مناظير للجهاز الهضم.
- 7 غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وكذلك غرف استراحة للأطباء والممرضين والعمال، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية.
- كما تم توفير عدد من أجهزة الأشعة كالرنين والمقطعية وغيرها، و155 سرير للمرضى متنوعة الخدمات، و29 سرير عناية مركزة عامة وجراحية.
- 25 ماكينة غسيل كلوى، و13 حضانة أطفال و4 غرف عناية أطفال، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار وأشعة عادية وتليفزيونية وثدى، وأشعة ماموجرام، وقسم للمناظير.
- معمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم، وقسم كامل للعلاج الطبيعى، و7 غرف عناية مركزة جرحة، و22 عناية مركزة قلب، و12 سرير عناية مركزة أطفال حديثى الولادة، و7 أسرة للإفاقة، و21 سريرا غسيل كلوى، و17 عيادة خارجية، و5 معامل، وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ، به 4 أسرة إنعاش قلبى ورئوى، و6 ملاحظة، و3 فرز، وغرفة للعزل.
- غرف للعمليات بالاستقبال، واستراحة للاستشاريين المغتربين بالمستشفى، وإلغاء سكن التمريض، نظرًا لأن طاقم التمريض من سكان المحافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)