مزود بـ«واي فاي».. 15 معلومة عن مستشفى إسنا للتأمين الصحي جنوب الأقصر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مستشفى إسنا للتأمين الصحي، عبر «فيديو كونفرانس» من محافظة الإسماعيلية، ذلك الصرح الطبي الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى.«الدستور» يستعرض 15 معلومة عن المستشفى الجديد، والذي تم ضمه مؤخرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.- تكلفة الإنشاء والتجهيزات بلغت 475 مليون جنيه.- تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016.- المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.- تم اختبار جميع الأنظمة والأجهزة الطبية قبل التشغيل.- المستشفى مزود بشبكة «واي فاي» لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعد الأطباء في عملية التعليم.- طبقت الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان.- يتكون المستشفى من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة.- يحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال.- المستشفى يشمل جميع التخصصات الطبية.- تم تصميمه بطراز عالمى يضاهي المستشفيات المتقدمة في أوروبا.- يحتوي المستشفى على أحدث جهاز لقسطرة القلب فى العالم، ووحدة مناظير للجهاز الهضم.- 7 غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وكذلك غرف استراحة للأطباء والممرضين والعمال، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية.- كما تم توفير عدد من أجهزة الأشعة كالرنين والمقطعية وغيرها، و155 سرير للمرضى متنوعة الخدمات، و29 سرير عناية مركزة عامة وجراحية.- 25 ماكينة غسيل كلوى، و13 حضانة أطفال و4 غرف عناية أطفال، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار وأشعة عادية وتليفزيونية وثدى، وأشعة ماموجرام، وقسم للمناظير.- معمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم، وقسم كامل للعلاج الطبيعى، و7 غرف عناية مركزة جرحة، و22 عناية مركزة قلب، و12 سرير عناية مركزة أطفال حديثى الولادة، و7 أسرة للإفاقة، و21 سريرا غسيل كلوى، و17 عيادة خارجية، و5 معامل، وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ، به 4 أسرة إنعاش قلبى ورئوى، و6 ملاحظة، و3 فرز، وغرفة للعزل.- غرف للعمليات بالاستقبال، واستراحة للاستشاريين المغتربين بالمستشفى، وإلغاء سكن التمريض، نظرًا لأن طاقم التمريض من سكان المحافظة.