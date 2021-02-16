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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل نجح في جذب السياحة العلاجية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:38 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
مصطفى دياب - فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة تسعى لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق المنظومة.

وأشارت إلى أن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات، خاصة أن 58% من المواطنين في الماضي كانت تشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القيادة السياسية نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، مشيرة إلى أن هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.

وأوضحت واجهنا العديد من التحديات إلا أن تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أولى خطوات الإصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تلغي إنفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.

وأكدت إن منظومة التأمين الصحي الشامل، واجهت تحدي كبير في محافظة جنوب سيناء، لاقناع المواطنين بالتسجيل في المنظومة نظرًا لاختلاف الثقافة.

وأكدت أن منظومة التأمين نجحت في تسجيل 83% من الأسر فيها بجنوب سيناء، وذلك بعد تطوير المستشفيات، وكذلك نسبة 100% من الوحدات الصحية، بتكلفة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشأت على أسس عالمية.

وأشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.

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