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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 93% نسبة رضاء المواطنين عن «التأمين» بمحافظات المرحلة الأولى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:37 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى _ مصطفى دياب
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نسبة رضاء المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، تراوحت بين 90 إلى 93%؜.

وأشارت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطب، إلى رفع كفاءة البنية التحتية، والتحويل المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التنمية الصحي المستدامة.

وأعلنت وزيرة الصحة، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالاسماعيلية، بتكلفة تفوق 10 مليارات جنيه، وبنسبة تسجيل مواطنين وصلت 83% من السكان، لافتة إلى توفير الخدمات الطبية التداخلية والحرجة بالمنظومة الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح مركز 30 يونيو للجراحات التخصصية لامراض الكلي.

وقالت إن انطلاق المنظومة الصحية بجنوب سيناء، كان فيها تحدي حقيقي، لإقناع الأسر بالتسجبل، مشيرة إلى أنهم نجحوا في تسجيل 83%.

كما لفتت الى أن الإصلاح الصحي، يواجه الكثير من التحديات، حيث أن 58% فقط من المواطنين فقط كانوا تحت مظلة التأمين الصحي.

واضافت زايد، ان المنظومة الجديدة، تلغي انفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة الي تسخير كل العقبات من اجل العمل علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.

وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل مميكنة، ويمكن من خلالها التوفير على المواطن وتأمينه صحيا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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